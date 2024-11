Due militanti di Askatasuna ai domiciliari per pena definitiva

Due militanti del centro sociale Askatasuna di Torino sono finiti agli arresti domiciliari per scontare due pene definitive. Una a un anno e dieci mesi, l'altra a un anno e nove mesi. Entrambi dovranno scontare il cumulo per sentenze di condanna per violenza privata, lesioni personali aggravate, resistenza aggravata ed esplosioni pericolose. Reati commessi nel corso di manifestazioni all'università nel 2015, in Val di Susa l'8 dicembre del 2017, e durante una marcia organizzata all'interno del Festival Alta Felicità, sempre in Val di Susa, il 27 luglio del 2019. I due erano già stati colpiti misure cautelari in carcere per questi due ultimi episodi. Le indagini erano state condotte dalla digos della questura del capoluogo piemontese.