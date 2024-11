Manca (Stellantis), saremo presenti al tavolo di Urso

"Stellantis conferma di avere ricevuto dal Ministero delle Imprese e Made Italy la convocazione per proseguire la discussione sul piano strategico per l'Italia al Tavolo istituito presso lo stesso ministero. Stellantis sarà presente e ribadisce la sua disponibilità a dialogare con tutte le parti interessate nelle sedi che i rappresentanti del governo riterranno opportune". Lo afferma Giuseppe Manca, responsabile Risorse Umane e Relazioni Industriali, in merito alle dichiarazioni di alcune organizzazioni sindacali.