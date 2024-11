SANITÀ

Dovrebbero unirsi per curare h24 ma i medici di famiglia si dividono

Partenza in salita per le Aft, le aggregazioni di professionisti previste per gennaio. Difficoltà da Nord a Sud. A Catanzaro rinviate di un anno. In Piemonte, dove manca oltre il 20% dei medici, sindacati spaccati. Le difficoltà e la "torta" dei finanziamenti

Devono riunirsi, ma per ora i medici di famiglia si dividono. A tenere su posizioni lontane se non addirittura opposte le principali sigle sindacali dei camici bianchi del territorio è, ancora una volta, la lunga, travagliata e tuttora irrisolta questione delle Aft. L’acronimo sta per aggregazioni funzionali territoriali, ovvero le strutture che dovranno accorpare i medici di medicina generale su un determinato territorio e per un definito numero di abitanti al fine di garantire le richieste dei pazienti dalle 8 del mattino alle 20, passando poi la mano nelle ore notturne ai colleghi della guardia medica, anch’essa compresa nell’Aft.

Un progetto nient’affatto recente, visto che la legge con cui vengono previste risale a ben dieci anni fa. E proprio il tempo trascorso senza che la teoria si traducesse in pratica già dovrebbe dirla lunga sulle difficoltà, ulteriormente accentuate in questi ultimi tempi (e per il futuro) dalla crescente carenza di professionisti. Perché un conto è prevedere, sulla carta, un’aggregazione volta a fornire assistenza a un bacino, poniamo, di ventimila abitanti, altro è avere a disposizione venti medici o poco meno per osservare il parametro di un dottore ogni mille, massimo milleduecento assistiti. Basti pensare che oggi la stragrande maggioranza dei medici di famiglia supera abbondantemente i millecinquecento e non sono rari i casi in cui si arriva a milleottocento.

L’ultima norma fissa al primo gennaio prossimo l’entrata in funzione delle aggregazioni, ma sarà una data che resterà nulla più che un auspicio. Troppe ancora le difficoltà, a partire dalla scarsità di medici cui si aggiungono problemi legati alle sedi, alle attrezzature e all’organizzazione. Per contro a sollecitare la parte che spinge per incominciare, anche con il rischio di partire male e finire peggio, c’è una cospicua dotazione di risorse, legate anche al Pnrr, che fa gola a molti.

Evidenti i vantaggi per i pazienti che vedrebbero coperta l’intera giornata per le loro richieste non più legate agli orari attuali del medico di famiglia, così come la ricaduta positiva di questo sistema la si dovrebbe avere anche nella riduzione degli accessi impropri ai Pronto Soccorso, riducendone gli attuali ingolfamenti. Il problema, però, resta quello di partire col piede giusto e con le forze necessarie. E salvo rari casi, questo non sta accadendo da Nord a Sud. Recente ed emblematica la decisione dell’azienda sanitaria di Catanzaro che ha spostato tutto avanti di un anno facendo coincidere l’avvio dell’aggregazione con l’entrata in funzione delle case e gli ospedali di comunità previsti dal Pnrr.

E pure nella regione come il Piemonte, che può menar vanto di essere stata la prima a siglare un (pre)accordo con i sindacati sulle Aft, il percorso si annuncia facile, tutt’altro. Già in quell’occasione erano emerse e posizioni differenti tra i sindacati, con chi premeva sull’acceleratore come la Fimmg e chi teneva il piede prudentemente sul freno come lo Smi e lo Snami. Cautela che oggi, quando si riduce il conto alla rovescia verso la data fissata per l’entrata in funzione delle aggregazioni di medici, viene usata anche dalla stessa Regione, da un lato protesa a fare tutto il possibile per rispettare la scadenza, ma dall’altro accorta nel ragionamento dei dirigenti a non partire, appunto, senza che la macchina sia perfettamente in grado di viaggiare, a partire dal carburante necessario ovvero i medici. Sempre più probabile, ad oggi, un avvio scaglionato aprendo solo quelle Aft che diano la garanzia assoluta di poter funzionare, evitando intoppi e guasti alla prima curva.

Non meno preoccupazione arriva da ben più di un’Asl dove la consapevolezza delle difficoltà fa porre più di una domanda sull’effettiva capacità di mettere in campo il nuovo sistema di medicina territoriale. I soldi ci sono e tanti, ma oltre a motivare la fretta di chi invoca una rapida partenza, non sono la soluzione a tutti i problemi, incominciando dalla penuria di professionisti. In Piemonte ne manca almeno il 20 per cento rispetto alla soglia minima. Se, per fare un esempio, nel Verbano-Cusio-Ossola ci sono oggi diecimila abitanti senza medico di famiglia che si prevede salgano entro gennaio a dodicimila, come è pensabile di trovare i professionisti per costituire l’aggregazione? E questo è solo un caso, non certo raro, in Piemonte dove le diverse opinioni su come affrontare la questione sono emerse anche con toni a dir poco accalorati tra le varie rappresentanze sindacali dei medici nell’incontro protrattosi fin quasi a sera al grattacielo della Regione.

La Fimmg, con il suo segretario regionale Roberto Venesia non toglie il piede dall’acceleratore sostenendo che le Aft vanno fatte e possono essere costituite, anche per non rischiare di perdere i fondi a disposizione. Denaro che, inutile dirlo, dovrebbe essere impiegato al meglio, senza l’eventualità non poi così remota di spenderlo in strutture che poi, magari, s’inceppano o non riescono a essere dimensionate e quindi funzionali come previsto. Proprio su questo punto divergono, e lo si è compreso bene nel lungo a animato incontro, le altre due sigle. “Siamo favorevoli alle Aft – spiega Antonio Barillà, al vertice di Smi regionale – ma vanno costruite bene. Non si possono costituire strutture, prendere i finanziamenti e poi non garantire i servizi, mettendo a rischio non solo i pazienti, ma anche gli stessi medici”. Sostanzialmente sulla stessa linea anche il segretario di Snami per il Piemonte, Mauro Grosso Ciponte: “Le Aft vanno fatte, il tema è quando. Subito anche se è evidente che non ci sono le condizioni? Noi riteniamo che si debba usare cautela, verificando quando, appunto, ci saranno tutte le condizioni e le garanzie per un loro effettivo funzionamento a vantaggio dei pazienti”.