Fsp polizia, l'occupazione di Askatasuna non è finita

"Nonostante le dichiarazioni ufficiali, l'occupazione del centro sociale Askatasuna di corso Regina Margherita, che doveva essere evacuato per pericolosità strutturale, continua. Gli occupanti sono ancora presenti all'interno dell'edificio, confermando le polemiche che coinvolgono il sindaco Lo Russo e la sua giunta".Lo afferma in una nota Luca Pantanella, segretario generale di Fsp Polizia di Torino. "Ieri è stato affisso un nuovo striscione sull'edificio - spiega Pantanella -. Gli occupanti hanno pubblicato la foto sui social, rimuovendola poi rapidamente, forse realizzando il grave errore commesso". La foto mostrava un messaggio di solidarietà verso due militanti arrestati per sentenza definitive. "Com'è possibile che Lo Russo e la sua giunta ignorino questa situazione? Gli occupanti organizzano eventi all'esterno per distrarre l'opinione pubblica, ma la realtà è che sono ancora all'interno dell'edificio. È l'ennesima 'furbata' all'italiana, con il Comune di Torino che sembra spalleggiare gli ormai ex rivoluzionari che fino a ieri contestavano le istituzioni", sostiene Pantanella. "Se almeno avessero il coraggio di ammettere che gli occupanti sono dentro, sarebbe più onesto. Invece gli 'eredi' di Autonomia operaia si nascondono, forse per non affrontare la situazione. La giunta torinese sembra voler tutelare certi ambienti di estrema sinistra per convenienze politiche, mettendo da parte la legalità", conclude Pantanella.