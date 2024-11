A Torino ferma la metro, pochi bus e tram

È ferma dalle 9 la metropolitana di Torino per l'adesione del personale dell'azienda del trasporto pubblico locale torinese Gtt allo sciopero nazionale di 24 ore. Pochi i bus e i tram in circolazione anche nella usuale fascia di garanzia. Disagi contenuti alla circolazione nell'area intorno alla Ztl della città. Proprio per la deroga parziale alle fasce di garanzia Gtt ha comunicato che è prevista "una forte riduzione del servizio: alcune linee quindi potrebbero non essere attive e anche dove il servizio è garantito ci potrebbero essere meno mezzi del necessario per soddisfare la normale richiesta".