Da Gallina a Cipolletta

Dicono che… sia la volta buona. Fumata bianca su Massimiliano Cipolletta come successore di Dario Gallina alla Camera di Commercio di Torino. L’accordo sul nome dell’imprenditore Ict sarebbe stato suggellato da una stretta di mano tra il presidente dell’Unione industriali Marco Gay e il suo omologo alla Cna di Torino Nicola Scarlatelli, che avrebbe abbandonato le sue velleità personali per partecipare alla designazione del prescelto e, soprattutto, abarrare la strada ad altri pretendenti. A questo punto non vi sarebbero più ostacoli per l’ad della Scai, gruppo da 1.400 dipendenti e fatturato oltre i 100 milioni. Un’azienda in crescita costante negli ultimi anni della quale resterà perno anche quando Dedagroup ne assumerà la maggioranza, al momento della quotazione in Borsa.