LA SACRA RUOTA

Mirafiori anticipa le feste di Natale, produzione ferma fino all'Epifania

Un altro mese di stop per lo storico stabilimento di Torino, dove si assembla la 500 Bev. A pesare la scarsa domanda di veicoli elettrici e la concorrenza della Cina. Intanto, in attesa del tavolo col Governo il settore auto è a un passo dal baratro

Mirafiori anticipa le festività di fine anno, anche se più che un Natale si tratta di una lunga Quaresima. Stellantis fermerà di nuovo la produzione nello storico stabilimento di Torino per almeno un altro mese, a dicembre. A confermare l’indiscrezione che circola da qualche giorno in ambienti industriali è MF-Milano Finanza, citando due fonti. Il quotidiano riferisce che la produzione nell’impianto dove si assembla la 500 elettrica, che ha già avuto un mese di fermo e ha appena riaperto, potrebbe poi riprendere dopo l'Epifania.

Il gruppo presieduto da John Elkann sta affrontando sfide a livello industriale, come la scarsa domanda di veicoli elettrici più costosi e la concorrenza della Cina. È inoltre alle prese con un eccesso di scorte negli Stati Uniti che l’ha portato a ridurre le previsioni di profitto e di flusso di cassa. Un portavoce di Stellantis ha detto che si tratta di una indiscrezione che non ha conferme ufficiali ma non l’ha affatto smentita. “L’azienda verificherà nelle prossime settimane i programmi produttivi di dicembre”, ha detto.