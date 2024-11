SANITÀ MALATA

Pronto Soccorso, medici in trincea. Aggressioni e pazienti parcheggiati

La carenza di personale resta il problema principale nella prima linea della sanità. Irrisolta la questione del "boarding" e aumentano i rischi per l'incolumità. Il quadro allarmante che emerge dallo studio di Simeu. De Iaco: "Occorre più filtro dai medici di famiglia"

Carenza di personale, pazienti sulle barelle per ore se non per giorni, troppe richieste che dovrebbero trovare risposta altrove, aggressioni agli operatori. Sono questi, in ordine di gravità i mali che affliggono ormai a troppo tempo i pronto soccorso italiani senza troppe differenze tra una regione e l’altra, ripercuotendosi sui pazienti, ma anche sugli stessi operatori sanitari.

A stilare l’allarmante, ma non sorprendente classifica presentata da Simeu, la Società italiana di medicina di emergenza e urgenza, sono gli stessi medici che lavorando in prima linea hanno confermato come al primo posto delle criticità e, quindi, delle priorità da cercare di risolvere ci sia la carenza di personale per il 29% degli 80 pronto soccorso interpellati, seguita dal boarding, ovvero il lasciare i pazienti sulle barelle in attesa che si liberi un posto in reparto, per il 26% e con la stessa percentuale gli accessi impropri. Ragguardevole il 19% che indica un crescente rischio di aggressioni per il personale.

“I temi maggiormente dibattuti, come gli accessi impropri o le aggressioni, sono considerati dai professionisti di minor importanza rispetto alla necessità di rinforzare gli organici con lo scopo di garantire una migliore qualità di cura ed assistenza e di diminuire il carico di lavoro sui singoli operatori e, di conseguenza, anche lo stress psicofisico dei professionisti”, spiega Beniamino Susi, vice presidente di Simeu.

La rilevazione ha anche acceso i riflettori sui motivi di disaffezione da parte dei medici che è tra le principali cause della carenza di personale, con continui abbandoni e scarsissimi nuovi ingressi. Al primo posto c’è lo stress legato alle condizioni di lavoro (29%), poi un’insufficiente valorizzazione economica (26%), quindi la qualità della vita (23%), ma anche il rischio medico-legale (22%). Secondo Antonio Voza, segretario nazionale Simeu “lo stress correlato ad un'attività intensa è anche l'elemento più critico in assoluto che definisce la disaffezione dei medici al lavoro in pronto soccorso prima ancora che la valorizzazione economica”.

Per quanto riguarda il boarding, i direttori dei Dea, dipartimenti di emergenza-urgenza, hanno dichiarato che nel 2024 rispetto al passato "il 10% delle strutture non costituisce un problema, nel 54% si registra un incremento, nel 30% l'incremento avviene, nonostante siano stati presi provvedimenti organizzativi, mentre nel 36% il boarding è diminuito, grazie a specifici provvedimenti organizzativi, ma per il 24% non è stato preso alcun provvedimento”. Dallo studio di Simeu emergono ulteriori aspetti che pur se in molti casi già noti non hanno ancora trovata aeguata risposta. I direttori dei pronto soccorso chiedono maggior attività di filtro da parte della medicina generale ovvero dai medici di famiglia, l’attivazione di ambulatori ad accesso diretto, una più efficace e precoce presa in carico di pazienti dimissibili e la diminuzione dei tempi d'attesa per esami diagnostici.

"Si evidenzia come le liste d'attesa, argomento centrale degli ultimi anni, siano considerate meno impattanti rispetto ad altri elementi quali la possibile azione di filtro della medicina generale o la presa in carico precoce di pazienti in uscita dall'ospedale" osserva il presidente della società scientifica, Fabio De Iaco. “Tra le necessità più importanti – aggiunge De Iaco - anche la possibilità di indirizzare altrove, sin dal triage, pazienti a minor priorità e la gestione separata dei codici minori affidata ad altre figure professionali".