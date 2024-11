Viaggiavano nascosti in un camion, polizia scopre 3 clandestini

Ricevuta una richiesta dal centro operativo della polizia stradale di Genova, una pattuglia della sottosezione di Ovada (Alessandria) è intervenuta - il 23 ottobre - nell'area di servizio Stura Est, sull'autostrada A26 Genova - Gravellona Toce. In un comunicato di oggi, la questura ricostruisce i fatti che hanno portato all'identificazione di 3 clandestini nascosti in un camion. A far partire il tutto è stata la segnalazione di un camionista polacco in arrivo da Ventimiglia (Imperia), insospettito da strani rumori provenienti dall'interno del semirimorchio. Scortato il mezzo pesante nel vicino piazzale della caserma, i poliziotti hanno aperto i portelloni scoprendo i 3 uomini. Maggiorenni e in apparente stato di buona salute, è stato accertato arrivassero da Tunisia, Algeria ed Egitto. Intenzionati a entrare in Francia, hanno sbagliato il mezzo sul quale salire. Fotosegnalati e identificati ad Alessandria, sono stati denunciati per ingresso illegale sul territorio dello Stato.