Casale, vescovo in consiglio comunale per 250 anni Diocesi

Il vescovo di Casale Monferrato (Alessandria), monsignor Gianni Sacchi, ha visitato ieri il consiglio comunale della città, ricordando che Casale ottenne il titolo di Città in occasione della creazione della Diocesi, di cui quest'anno si festeggia il 550esimo anniversario. Proprio in occasione di questa ricorrenza per il sindaco Emanuele Capra la visita a Palazzo San Giorgio "è un atto di grande significato istituzionale. La Diocesi, da sempre, rappresenta - come rimarcato dal presidente del Consiglio Giovanni Battista Filiberti - un punto di riferimento spirituale e morale per tanti casalesi". Ribadita da entrambe le parti l'importanza di collaborazione e condivisione su diversi aspetti della vita cittadina, a partire dall'organizzazione dei centri estivi.