Anci, rivedere al ribasso contributo Comuni a finanza pubblica

Una diminuzione del contributo per il risanamento della finanza pubblica degli enti locali nel quinquennio 2025-29: questa una delle richieste, contenuta in uno degli emendamenti predisposti dall'Anci e posti all'attenzione del governo in seno al Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027. In particolare, come già annunciato dal delegato Anci alla Finanza locale Alessandro Canelli durante un'audizione presso le commissioni Bilancio di Camera e Senato, si chiede che il contributo passi da 140 a 108 milioni per il 2025, da 290 a 223 milioni annui per 2026 e e da 490 a 350 milioni per il 2027. Tutto ciò "in considerazione - si sottolinea - del contesto di sostanziale stabilità della spesa degli enti locali, già colpiti da sproporzionate manovre restrittive nello scorso decennio, e della necessità di contenere l'aggravio in un periodo di forte pressione degli aumenti dei prezzi e degli oneri di personale a fronte di strutturali rigidità nella struttura delle entrate locali".