Piemonte: dal Mit 100mila euro per immobili forze dell'ordine

Fondi a sostegno delle forze dell'ordine sono in arrivo dal Mit per il Piemonte. In particolare, il dicastero guidato da Matteo Salvini ha ufficializzato lo stanziamento di 100mila euro, per il 2024, per la valorizzazione e la riqualificazione dell'immobile demaniale di Villa Taranto, sede della Prefettura di Verbania. "Vogliamo confermare il nostro massimo sostegno, con scelte concrete, per donne e uomini in divisa che rischiano la vita per difendere il nostro Paese" spiega il ministro. È in arrivo inoltre lo stanziamento, per il 2024, di 110mila euro per i lavori di valorizzazione e messa in sicurezza del Castello di Mombrone nel comune di Garzigliana (Torino). La decisione è stata formalizzata dal vicepremier per un intervento complessivo di 399.489,07 euro. La misura è finanziata con fondi del dicastero di Porta Pia e prevede ulteriori stanziamenti nei prossimi anni. "Il Mit vuole confermare con i fatti la propria attenzione ai territori" ha commentato Salvini.