In piazza Castello il red carpet, al Regio l'apertura del Tff

Venerdì 22 novembre, a partire dalle 17:30, con il red carpet allestito in piazza Castello su cui sfileranno le star hollywoodiane prenderà il via il Torino Film Festival, il primo diretto da Giulio Base. "Ho invitato Mattarella, Meloni (entrambi saranno a Torino quel giorno per l'assemblea Anci, ndr), il ministro Giuli. Aspettiamo una risposta", spiega Base che ha voluto il Teatro Regio, luogo simbolo della città, per la serata d'apertura. Una scelta che ha richiesto "un notevole sforzo tecnico e organizzativo" perché quella stessa sera era prevista l'inaugurazione della stagione del Regio con Le nozze di Figaro, spostata a sabato 23, mentre giovedì 21 andrà n scena lo spettacolo per gli under 30. Bisognerà, quindi, smontare velocemente l'allestimento per consentire al Tff di organizzare la serata inaugurale. "Questa collaborazione riflette una sinergia profonda: come il Festival, anche il nostro Teatro è un laboratorio di innovazione, che guarda con attenzione alle nuove generazioni" sottolinea il sovrintendente Mathieu Jouvin. "Alle 17,30 apriremo i cancelli con un ricco red carpet. Offriremo un cocktail nel foyer a tutti i 1.500 invitati. Per intrattenere chi sarà già in sala Luca e Max di Poltronissima faranno interviste agli ospiti sul red carpet, racconteranno curiosità, gossip, che andranno sullo schermo" ha detto Base che giovedì ha presentato a Roma il programma completo con 120 film selezionati su 6.000 proposti e un numero di registe in concorso che supera quello degli uomini. . Alle 19 le luci si spegneranno e la cerimonia avrà inizio con il coro di voci bianche del Regio che intonerà il Tema d'amore dal Padrino di Nino Rota. Poi la madrina Cristiana Capotondi, affiancata da Base, accoglierà Matthew Broderick, Giancarlo Giannini, Rosario Dawson e Ron Howard che riceveranno la Stella della Mole. Arriveranno in sala Sarah Jessica Parker, Claudia Gerini, Giuseppe Battiston, Marco Leonardi, Massimo Ghini, Giorgio Tirabassi, Vera Gemma, Charlie McDowell, Fausto Brizzi, Cesare Bocci. Sarà proprio Ron Howard a presentare al pubblico, in anteprima internazionale, il suo ultimo film Eden. A fine serata per le star una cena blindata sempre al Regio.