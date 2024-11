Piemonte alla guida dell'European Semiconductor Regions Alliance

Torino è stata teatro del passaggio di consegne tra Sassonia (Germania) e Piemonte alla presidenza dell'European Semiconductor Regions Alliance (Esra), rete che coinvolge oltre 30 Regioni europee per rafforzare la sovranità tecnologica nel settore dei semiconduttori. L'evento ha rappresentato un'occasione di confronto tra istituzioni locali, europee e attori industriali, con il Piemonte chiamato a guidare un lavoro sinergico insieme a Sassonia e Catalogna. "Assumere la Presidenza di Esra - hanno affermato il presidente Cirio e l'assessore Tronzano - rappresenta un grande riconoscimento ma anche una significativa responsabilità. Puntiamo a realizzare iniziative innovative e ottenere risultati concreti per l'Alleanza, contribuendo alla strategia europea delineata dal Chips Act e al dibattito sulla sua revisione". "Per questo, la capacità di attrarre investimenti nel settore dei microchip nel territorio piemontese, come dimostrato dai recenti casi di Silicon Box a Novara e Aixtron a Orbassano, rappresenta un significativo traguardo tanto per la nostra Regione quanto per l'ecosistema industriale europeo e il futuro dell'Europa", hanno aggiunto Cirio e Tronzano. Tronzano ha annunciato "l'intenzione di promuovere la conoscenza reciproca le 35 Regioni dell'alleanza, rafforzare la collaborazione tra istituzioni e attori scientifici, portare le istanze dell'alleanza all'attenzione della Commissione europea ed ottenere più attenzione sul Chips Act con particolare riguardo alla regolamentazione, che deve essere più snella e più rapida come lo stesso Rapporto Draghi consiglia". "L'obiettivo finale per l'Unione Europea, sfidante ma raggiungibile, è passare entro il 2030 dal 10% al 20% del mercato", ha concluso.