Muore a 76 anni schiacciato dal trattore nell'Alessandrino

Un anziano è morto schiacciato dal trattore che stava guidando in una vallata di Ottiglio (Alessandria), al confine con il comune di Casorzo (Asti). Come fatto sapere dai vigili del fuoco e dai carabinieri, intervenuti in Cascina Monco, l'incidente è avvenuto ieri sera. Angelo Lavagno, 76 anni, stava guidando il mezzo agricolo di proprietà del figlio Claudio quando, a causa della fitta nebbia e dell'assenza di luci, ha perso l'orientamento. Non si è pertanto reso conto che stava percorrendo il limite di un dirupo altro 4 metri, quindi è scivolato e si è ribaltato. Sbalzato fuori dalla cabina, è stato schiacciato dal trattore, morendo sul colpo. Il mezzo, sollevato dai vigili del fuoco con i cuscini pneumatici, è stato sequestrato. Informato anche lo Spresal, il Servizio prevenzione sicurezza ambienti di lavoro.