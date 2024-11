Atp finals: spettatori gratis sulle linee 4, 10 e 4N a Torino

Per l'edizione 2024 delle Nitto Atp Finals, Gtt e Fitp (Federazione italiana tennis e padel) confermano l'accordo per garantire ai tifosi l'accesso gratuito all'Inalpi Arena tramite le linee tram 4 e 10, e la navetta bus 4N, che portano anche alle stazioni cittadine. Basterà esibire, in caso di controllo su queste linee, il biglietto valido per la sessione di gioco della giornata per usufruire gratuitamente del servizio. In collaborazione con l'Agenzia della mobilità piemontese e il Comune di Torino, Gtt ha previsto inoltre un piano di potenziamento del servizio delle linee in questione per agevolare l'accesso all'evento e promuovere una valida alternativa ecologica per gli spostamenti. Dalle stazioni di Porta Nuova e di Porta Susa è disponibile anche la linea 1 della metropolitana, che verrà potenziata per l'evento: dal 10 al 14 e il 17 novembre, il servizio sarà attivo fino alle 00.30, mentre il 15 e 16 novembre fino all'1.30. Grazie alla collaborazione tra MaaS ToMove e Fitp, gli spettatori in possesso di un biglietto per le Nitto Atp Finals potranno ricevere un voucher special da 10 euro, che copre il 50% del costo dei viaggi su mezzi pubblici Gtt - autobus, tram e metropolitana - e altri servizi di mobilità sostenibile come taxi, monopattini, bici e scooter, disponibili tramite le Super App aderenti al progetto MaaS del Comune di Torino. Il voucher è digitale, scaricabile compilando l'apposito form. Per chi sceglie di raggiungere l'evento in auto, dal 10 al 17 novembre sarà disponibile un'area di sosta a pagamento in corso Galileo Ferraris, tra piazzale Costantino il Grande e corso Sebastopoli, al costo giornaliero di 10 euro, in linea con tariffe analoghe per eventi sportivi. Il pagamento della sosta potrà essere effettuato tramite parcometri o utilizzando l'app Gtt - SostApp. In alternativa, il parcheggio Caio Mario offre la possibilità di lasciare l'auto e raggiungere l'Inalpi Arena con le linee 4N e 10.