Federturismo "overtourism non è ovunque, serve programmare"

"L'overtourism non è dappertutto, è un fenomeno di alcune destinazioni, forse solo di tre o quattro per 365 giorni, altre lo vedono in alcuni periodi", per cui "dobbiamo misurare in che condizioni sta ogni territorio", ed "è una questione di programmazione e di organizzazione". Lo ha affermato Marina Lalli, la presidente di Federturismo, intervenendo al Forum internazionale del turismo in corso a Firenze. "Il turismo si può e si deve programmare", ha detto Lalli, sottolineando che "bisogna anche dare una ragione per andare nei territori: se noi continuiamo a vendere un solo prodotto in un territorio, siamo noi a creare la stagionalità di quel territorio, ma i turismi sono tanti. La chiave è avere una programmazione di territorio: oggi lo fanno le Regioni, in coordinamento con Enit, perché bisogna andare a trovare dei turismi che possano essere effettivamente validi per quelle destinazioni".