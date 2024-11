Vertice in Liguria per la giunta, presente anche Claudio Scajola

E' finito in tarda serata un vertice della maggioranza di centrodestra in Liguria per definire la squadra che sosterrà il neo presidente Marco Bucci per governare la regione. E' emerso che un'unica figura pare intoccabile per il governatore: Massimo Nicolò, medico, in corsa per l'assessorato alla Sanità. Questa scelta riduce le probabilità per un altro candidato, Brunello Brunetto, medico savonese, di ottenere l'incarico. La riunione si è conclusa senza decisioni definitive, con i partecipanti che hanno evitato di rivelare dettagli. A sorpresa, a Genova si è presentato Claudio Scajola, sindaco di Imperia, la cui presenza ha sollevato interrogativi: rappresentava sé stesso e il territorio di Imperia che ha avuto un ruolo cruciale nella vittoria di Bucci. Scajola ha dichiarato che era lì per accelerare la formazione della Giunta. Suo nipote Marco, già assessore con Giovanni Toti, potrebbe essere destinato a un ruolo di vertice, probabilmente con le stesse deleghe e la vicepresidenza. Durante la giornata sono circolati altri nomi, come Vaccarezza e Brunetto, per un eventuale ruolo nell'assessorato alla Sanità, ma Bucci ha mantenuto Nicolò come prima scelta. Si è discusso anche della mancanza di rappresentanza per Savona, e Bucci ha suggerito che l'assessore savonese potrebbe essere una donna, menzionando Sara Foscolo come possibile candidata. Con queste premesse, Bucci punta a chiudere la formazione della Giunta entro domenica, dichiarando di voler accelerare nonostante le rassicurazioni da parte di tutti a prendere tempo.