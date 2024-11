SACRO & PROFANO

Addio periferia, la Curia torna in centro

Trasloco in vista per gli uffici diocesani di Torino. Lasciano il Santo Volto, complesso progettato dall'archistar Mario Botta e voluto dal card. Poletto, per rientrare in via Arcivescovado. I mercoledì tanto glamour della Crocetta. Genova cancella la memoria di Siri

I curatori fallimentari proseguono nel loro lavoro. La notizia era nell’aria da tempo ma adesso è quasi ufficiale. La Curia arcivescovile di Torino traslocherà dal Santo Volto per tornare dove stava prima e cioè in via Arcivescovado. Nel complesso, progettato da Mario Botta e voluto fortemente dal cardinale Severino Poletto, tra il mugugno del clero presto sedato da blandizie e incarichi, rimarranno la chiesa, i locali parrocchiali e l’auditorium. Sembra che la decisione sia dovuta ai costi diventati insostenibili, specie quelli di manutenzione, per un edificio che, fin da subito, apparve vocato ad ospitare qualche ufficio pubblico. Infatti, si parla di un commissariato di polizia. Mugugni tra i dipendenti che non vogliono andare in centro, ma altre novità sono alle viste e potrebbero riguardare altre dismissioni, questa volta non di edifici ma di religiosi.

***

Dopo le attese e tardive dimissioni del co-parroco-vescovo, monsignor Guido Fiandino, esempio diocesano di libertà dagli incarichi e di servizio nelle periferie, ripartono, puntali come l’influenza, i mercoledì della Crocetta. Ancora una volta incontri alla moda, anche culturalmente interessanti e con invitati di grido, ma nel totale silenzio del Vangelo. Gesù Cristo è, e rimane, taciuto, scontato, nemmeno più l’occasione per parlare d’altro. Un tempo, almeno, ci si giustificava dicendo: “Noi facciamo preevangelizzazione”, adesso nemmeno quello. Secolarizzazione compiuta.

Interessanti, due presenze. La prima è quella di don Luca Peyron che cavalcando il carro felice dell’intelligenza artificiale, ormai spazia ovunque, bramoso di visibilità e promozione: dalle accademie militari (di destra) alle diocesi e alle università (di sinistra), purché si raggiunga l’obiettivo dello zucchetto rosso. La seconda è quella del direttore del Museo egizio, Christian Greco, che interviene con una conferenza dal titolo: “La Memoria è il nostro futuro”. Interessante che i pellegriniani impenitenti (e assai frustrati dopo la vittoria di Trump) cerchino di riflettere sull'importanza della memoria, dopo aver per una vita denigrato ogni forma di tradizione e continuità nel corpo della Chiesa e dopo aver ripetuto, per sessant’anni, che la Chiesa “del passato” è da dimenticare, perché “non ha più nulla da dire”. Famoso è l’intercalare di monsignor Fiandino che, di fronte alle velleità tradizionali di qualche giovane prete, sentenzia benevolmente: «È il passato, il passato...». Ma non illudiamoci, hanno chiamato a parlare di “memoria” un competente ed esperto studioso di mummie, mentre la Tradizione cattolica è sempre più viva. Forse, senza pensarci, l’ex co-parroco ed ex ausiliare, con i suoi adepti, vorranno fare outing per dirci che fra mummie si intendono.

***

Se vogliamo però capire qualcosa del nuovo corso della Chiesa – alcuni direbbero della sua deriva – uno spunto molto interessante arriva da Bologna dove il 30 ottobre, il cardinale Jozef De Kesel, arcivescovo emerito di Malines-Bruxelles ha tenuto la sua lectio di inaugurazione dell’anno accademico della facoltà teologica dell’Emilia-Romagna dal titolo “Credenti in un mondo non più cristiano” e che riprende quello di un suo libro Cristiani in un mondo che non lo è più. Il porporato – come in tutte le narrazioni tipiche del progressismo ecclesiale – partendo dall’estendersi e dal dilagare della secolarizzazione, ritiene che essa sia provvidenziale per la Chiesa e che la immunizzi finalmente da ogni tentativo di evangelizzazione, quella che lui definisce eufemisticamente come «religione culturale». Insomma, per De Kesel la Chiesa non è più maestra ma solo ancella della modernità e deve essere sì presente, ma nella forma dell’assenza, una Chiesa inutile. Essa deve incontrare l’altro, non per convertirlo, ma solo per accompagnarlo e intrattenerlo, non per conformarlo a Cristo e cambiarlo ma solo per camminare con lui. Dove non si sa. La Chiesa, grazie alla modernità, ha capito che, condannando il suo passato, deve solo «condividere».

Le idee di De Kesel appaiono nuove ma in realtà sono molto vecchie. La fallace distinzione tra una secolarizzazione buona e un secolarismo cattivo l’abbiamo udita con le nostre orecchie negli Anni Settanta pronunciare dal compianto cardinale Michele Pellegrino, che però la sosteneva con piena onestà. Anni dopo, persino un filosofo cattolico come Claudio Ciancio ebbe a scrivere che egli «forse non colse adeguatamente i germi del nichilismo che già allora si manifestavano come espressione della crisi dei progetti di trasformazione politica e sociale». In De Kesel c’è molto Rahner, ma soprattutto Lutero il quale, separò natura e grazia, metafisica e storia.

Il cattolicesimo belga in realtà non ha nulla da insegnare a nessuno e costituisce un esempio di come la secolarizzazione – tanto amata da Sua Eminenza – abbia reso la presenza cristiana nel suo Paese praticamente insignificante. Ricordiamo che la Chiesa belga entrò in Concilio – dove i suoi vescovi e teologi ebbero un influsso determinante – come una delle realtà, insieme a quella dei Paesi Bassi, più fiorenti d’Europa. Guidata nel post Concilio da figure come i cardinali Joseph Leo Suenens e Godfried Danneels (quest’ultimo capofila di quella che lui stesso definì la «mafia di San Gallo»), essi contribuirono – come oggi De Kesel – alla sua dissoluzione attraverso l’idea che abbandonare la fede di sempre fosse ormai inevitabile, anzi produttivo e foriero di chissà quali meraviglie. Suenens era il cardinale che si schierò per eliminare la Messa prima delle sedute conciliari e basterebbe questo per comprendere come per costui l’idea sacerdotale fosse ormai estranea al suo vero significato. La Chiesa belga divenne iper-progressista e insieme alla lotta portata avanti da buona parte dell’episcopato belga all’Humanae vitae e alla battaglia aperta, condotta su riviste e rivistine cattoliche contro Roma, il risultato fu la débâcle. Prima di De Kesel, era stato nominato arcivescovo di Bruxelles da Benedetto XVI, monsignor André-Joseph Léonard, osteggiato dal clero progressista e che Francesco non fece mai cardinale. Sottoposto a ogni ingiuria, perseguitato ed aggredito, gli fu tirata una torta in faccia mentre parlava da una attivista di Femen, nel silenzio della Santa Sede e nel compiacimento di tutti i progressisti. Si può essere certi che il cardinale De Kesel, così prono al mondo, non subirà mai questo affronto: et Jesus autem tacebat (Matth 26, 63).

***

Traditores custodes

A Città del Messico, nella popolare parrocchia di San Sebastiano, il parroco celebrante, rivestito dei paramenti e durante la Messa, ha fatto avvicinare all’altare una signora in abiti a dir poco succinti e si è scatenato con lei in un ballo a dire il meno osceno, considerato il luogo. Tale inserto liturgico ha mandato i fedeli in visibilio mentre i chierichetti apparivano stupiti. È la legittima creatività della liturgia insegnata nei seminari, l’importante è che la Messa antica sia proibita e perseguitata.

***

In Italia anche il gioiello della cattedrale di San Lorenzo di Genova, guidata dal modesto arcivescovo, monsignor Marco Tasca, si adegua ai tempi e viene ingombrata da tavoli e sedie in vista delle assemblee sinodali che, non si capisce perché mai, non possano svolgersi in qualche auditorium o altrove. Chissà cosa ne penserebbe il cardinale Giuseppe Siri vedendo la navata della sua amata cattedrale apparecchiata come per un pranzo di gala? La sua eredità è stata quasi completamente smantellata e oggi la diocesi è in piena decadenza: di fedeli, di preti, di seminaristi. Su di lui è caduto un silenzio impenetrabile e mentre per il suo collega di Torino, Michele Pellegrino, si organizza da quarant’anni un incontro al mese, su Siri nulla. Anzi, l’università di Genova ha organizzato, per il 12 e 13 novembre, un convegno dal titolo “La politica cattolica tra riforma e tradizione: gruppi e figure della Genova del post Concilio” dove, nel programma, la figura di quello che fu, per mezzo secolo, uno dei protagonisti di primo piano della Chiesa italiana non compare mai. Se non, possiamo immaginare, per riempirlo di contumelie.