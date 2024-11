Controlli carabinieri sul territorio di Susa nel fine settimana

Un servizio coordinato tra le stazioni dei carabinieri di Susa, Condove e Cesana Torinese, con il supporto dei militari delle Squadre di Intervento Operativo del Primo Reggimento "Piemonte", ha portato a numerosi controlli nel territorio della Compagnia di Susa in questo fine settimana. Durante queste attività un uomo di 35 anni è stato denunciato per evasione, perché non è stato trovato in casa al momento del controllo in quanto sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari. Un 26enne è stato fermato alla guida della propria auto ed è stato denunciato per porto d'armi od oggetti atti ad offendere dopo che è stato trovato in possesso un coltello con una lama di 20 centimetri. Infine due giovani sono 19enni sono stati segnalati alla Prefettura quali assuntori per essere stati trovati in possesso di alcuni grammi di hashish. Quasi un quarto delle vetture controllate sono state infine contravvenzionate al Codice della Strada.