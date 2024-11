Donna uccisa nel Torinese, indagato per omicidio il fratello

C'è un iscritto nel registro degli indagati per il caso dell'omicidio di Giuseppina Arena, assassinata con tre colpi di pistola nel 52esimo giorno del suo compleanno a Chivasso, nel Torinese, il 12 ottobre del 2022. Il fratello di "Giusy la cantastorie", come veniva chiamata la donna, Angelo Arena, è indagato a piede libero per omicidio. A quanto si apprende l'appartamento dell'uomo è stato perquisito e contestualmente gli è stato notificato dai carabinieri l'avviso di garanzia. La sorella era stata assassinata nelle campagne di Pratoregio, sotto un ponte. Accanto al corpo erano stati ritrovati i bossoli calibro 7,65 e la bicicletta con cui Giusy si spostava per Chivasso.