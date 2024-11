La Russa, "centrodestra senza quarta gamba vacilla"

"Per tanto tempo ho parlato con Colucci e Lupi e non c'è dubbio che l'aiuto che Fratelli d'Italia ha dato alla nascita di Noi Moderati fosse proprio nella direzione auspicata, cioè il partito più grosso con leader il presidente del Consiglio deve avere a cuore la salute del centrodestra, che senza una quarta gamba è vacillante". Così il presidente del Senato Ignazio La Russa, intervenendo a Milano all'iniziativa 'Con centro popolare, Noi Moderati cresce', il primo evento pubblico di presentazione di Noi Moderati-Centro Popolare, al quale hanno preso parte anche Mariastella Gelmini, Mara Carfagna, Giusy Versace, Alessandro Colucci e Michela Vittoria Brambilla. "Forse era giusto che questa occasione si svolgesse in un clima di crescita senza neanche troppi osservatori del centrodestra. Difatti - ha scherzato La Russa - sono qui come presidente del Senato".