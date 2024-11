Cisl Piemonte Orientale, più mezzi pubblici a Novara

La Fisascat Cisl Piemonte Orientale in un nota del suo dirigente Mattia Rago, evidenzia come "la carenza di mezzi pubblici a Novara", si ha diventato un problema per "molte lavoratrici che operano all'ospedale e nei servizi di pulizia e ristorazione". "Queste lavoratrici - afferma la nota - operando in alcune fasce orarie non hanno la possibilità di raggiungere il posto di lavoro con i mezzi pubblici, poiché le linee non sono frequenti in determinati orari ad esempio quando i turni terminano alle 22 o alle 24". "Occorre trovare una soluzione per questo grave disagio - dice Rago - per evitare che chi inizia o termina il lavoro fuori da determinate fasce orarie, sia obbligato ad andare a piedi". Il problema legato ai mezzi pubblici riguarda, secondo il sindacalista, anche chi lavora nei centri di logistica. "Molti che sono residenti a Novara sono obbligati ad arrangiarsi in modo autonomo per recarsi sul posto di lavoro nei vari centri di logistica situati a Biandrate", sottolinea Rago, portando come esempio la situazione dei lavoratori che operano nel centro di logistica di Esselunga che sono residenti a Novara e che ogni giorno raggiungono il posto di lavoro "con mezzi di fortuna". Nei prossimi giorni Fisascat Cisl Piemonte Orientale chiederà un incontro con il sindaco di Novara per richiedere il potenziamento delle linee dei mezzi pubblici.