Tennis, Sinner premiato a Torino come numero 1 del 2024

Jannik Sinner sarà premiato oggi con il trofeo del numero 1 del ranking mondiale di tennis per il 2024. La cerimonia è in programma all'Inalpi Arena di Torino dove si stanno svolgendo le Nitto Atp Finals con i migliori otto giocatori della classifica. Sinner riceverà il trofeo prima del singolare in programma nella sessione serale.