Disperso sul monte Rosa da 50 giorni, ricerche con droni

A più di cinquanta giorni dall'ultimo avvistamento, dell'escursionista tedesco Cristoph Menacher ancora nessuna notizia. L'uomo, il 20 settembre scorso, era partito da Macugnaga (Verbano-Cusio-Ossola) per un'escursione sulla parete est del monte Rosa. L'ultima traccia del suo passaggio è la firma apposta sul libro delle presenze al bivacco Capanna Marinelli, a 3.036 metri di altitudine. Non lontano dal bivacco, due settimane più tardi, era stato trovato vivo e salvato il cane con cui il 58enne era salito in montagna. Nelle settimane successive le ricerche del disperso erano state interrotte. Nella giornata di ieri, nell'ambito della formazione continua, il gruppo piloti del soccorso alpino piemontese ha tuttavia temporaneamente ripreso l'attività. La zona in cui si ritiene che l'escursionista si sia perso è stata mappata con i droni, ottenendo circa 4mila immagini, che verranno analizzate nella speranza di individuare qualche indizio utile. L'attività è stata possibile grazie alla disponibilità del personale del soccorso alpino delle guardia di finanza e del reparto volo di Venegono delle fiamme gialle che, mettendo a disposizione il loro elicottero, hanno consentito il trasporto in quota di personale e attrezzature.