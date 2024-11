IoLavoro fa tappa a Biella il 15 novembre

Il tour autunnale 2024 di IoLavoro si sposta a Biella, dopo la due giorni di Torino del 23 e 24 ottobre, che ha visto la presenza di oltre diecimila visitatori. Venerdì 15 novembre la seconda tappa dell'evento dedicato al mondo del lavoro sarà inserita nella cornice del salone dedicato all'orientamento formativo e professionale dei giovani 'Wooooow! Io e il mio futuro', nella Città studi di Biella. L'appuntamento, organizzato dall'Agenzia Piemonte Lavoro, insieme ai centri per l'impiego, e promosso dalla Regione Piemonte, grazie alle risorse del Fondo sociale europeo, è una fiera del lavoro italian e quella di Biella sarà la 68/a edizione. Sono quasi 3.000 i posti di lavoro offerti dalle 33 aziende e 24 agenzie per il lavoro iscritte all'evento, pronte a raccogliere direttamente i curricula delle persone interessate e fare primi colloqui di selezione. Sarà anche un'occasione per avvicinarsi ai servizi pubblici per l'impiego che la rete regionale mette a disposizione, in modo da facilitare l'inserimento lavorativo, in particolare delle persone con disabilità, fornire orientamento professionale, sostenere l'autoimprenditorialità, certificare le competenze, promuovere la mobilità europea. Le persone che lo desiderano potranno anche usufruire del servizio Sos curriculum, che offre consulenza per rendere il proprio profilo professionale più interessante. Attraverso il tour dei mestieri, le scuole del territorio potranno prenotare una visita in fiera: sono previsti incontri destinati agli studenti e alle studentesse delle scuole secondarie di secondo grado. Dopo l'appuntamento di Biella, il tour regionale proseguirà con l'ultima tappa territoriale dell'anno, giovedì 28 novembre ad Asti, all'Uniastiss, polo universitario Rita Levi Montalcini, dalle 10 alle 18.