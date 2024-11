AMBIENTE

Piantiamola con l'emergenza green

Oltre 2,4 milioni di alberi sono stati piantati in Italia nel 2023. A trarne beneficio non solo l'ambiente ma anche l'economia con un ritorno di 16 milioni di euro all'anno per ciascuno degli anni di vita delle piante. Piemonte e Torino si scoprono con l'anima verde

Oltre 2,4 milioni di alberi sono stati piantati in Italia nel 2023, su una superficie pari a oltre 3.000 ettari – grazie alla pianificazione regionale e nazionale e alla sinergia tra pubblico e privato – da cui si avrà un ritorno di 16 milioni di euro all'anno per ciascuno degli anni di vita degli impianti arborei ed arbustivi messi a dimora. È quanto emerge dalla quarta edizione dell’Atlante delle Foreste l’indagine condotta da Legambiente e AzzeroCo2 con il supporto tecnico di Compagnia delle Foreste.

Il Trentino-Alto Adige, con oltre 637.000 piante messe a dimora, è la regione con più alberi piantati, seguita dal Piemonte e da Basilicata e Puglia, che risalgono nella classifica, insieme ad altre regioni del centro sud, si legge in una nota. Fra le città metropolitane, Bari e Messina occupano le prime posizioni insieme a Torino, grazie a interventi di forestazione finanziati con i fondi del Decreto Clima e del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). Nessuna nuova piantagione finanziata con fondi regionali in Abruzzo, Campania, Lazio, Lombardia, Toscana, Calabria e Molise.

Alla fine del 2023 l'obiettivo iniziale del Pnrr cumulato in capo alle Città metropolitane è stato ridimensionato nel numero di alberi e nell'importo ammesso a finanziamento. Per il biennio 2023-2024, il Pnrr ha già finanziato altri 52 progetti per oltre 2,5 milioni di piante, con un investimento di 113 milioni di euro. L’auspicio, si legge nella nota, è che entro il 31 dicembre 2024, si raggiunga il nuovo obiettivo di messa a dimora di semi o piante per almeno 4,5 milioni di alberi e arbusti. Lo studio quantifica l’impatto economico positivo generato dalle nuove infrastrutture verdi, considerando diversi fattori. La mitigazione di eventi climatici estremi e la regolazione della qualità dell’aria e del suolo contribuiscono per 2.202,9 euro per ettaro all’anno. Significativo anche l’impatto sul turismo sostenibile e sulle attività culturali, valutato in 639,2 euro per ettaro all’anno. Infine, le foreste garantiscono la disponibilità della biodiversità e il funzionamento degli ecosistemi forestali per le generazioni future, con un apporto stimato in 2.342,5 euro per ettaro ogni anno.