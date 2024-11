Vita da cani in Regione

Dicono che… al grattacielo della Regione Piemonte stiano accelerando le procedure per la nuova direttiva che regolerà ingressi e uscite. Non tanto di dipendenti e ospiti, quella è già fin troppo stringente, quanto piuttosto degli animali da compagnia o di effetti personali. Un regolamento in cascina da settimane e diventato di attualità da quando l’assessora a Cultura, Sport e Turismo Marina Chiarelli ha iniziato a presentarsi in ufficio con Bardo, il suo “inseparabile compagno di avventure” come lei stessa lo definisce sui social. Il suo amore per i quattro zampe è noto, al punto che, durante il suo primo mandato da assessore a Novara, quando si occupava di Tutela e diritti degli animali, aveva addirittura promosso un corso di formazione gratuito per i proprietari. Ma a quanto pare non tutti lo condividono. Lo scodinzolare allegro di Bardo da una scrivania all’altra non è stato apprezzato in modo unanime da impiegati e funzionari e la voce si è sparsa fino all’ultimo piano, rendendo urgente una normativa che stabilisca i casi in cui è possibile varcare il portone del grattacielo con un cane o un gatto al seguito.