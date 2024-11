Più di un terzo delle famiglie torinesi ha un mutuo attivo

Più di un terzo delle famiglie torinesi ha un mutuo attivo, il 55% ritiene che Il tasso d'interesse sia un elemento cruciale di scelta. È quanto rileva una nuova ricerca di Changes Unipol, elaborata da Ipsos, sulle reazioni e le opinioni degli italiani in merito alla riduzione dei tassi di interesse da parte della Bce. Il 41% dei torinesi ha usufruito di un prestito finalizzato, il 13% lo ha attualmente attivo. Dopo Milano, Torino è la città in cui i pagamenti a rate sono meno diffusi. Meno di 1 torinese su 10 (7%) si affida ai servizi di dilazione del pagamento per i suoi acquisti, facendo registrare il tasso di utilizzo più basso tra le aree metropolitane prese in analisi dallo studio. Tra i torinesi emerge una forte propensione a rivolgersi ai consulenti bancari per orientarsi nelle scelte sui mutui e sui finanziamenti con il 44% dei suoi abitanti che sceglie il consulente bancario come fonte primaria di informazioni e consigli. Oltre alla figura del consulente bancario, 1 su 5 (20%) preferisce rivolgersi a familiari e amici. Un ulteriore 18% sceglie di ottenere informazioni direttamente dal sito internet della banca, mentre il 10% degli intervistati consulta anche siti web specializzati.