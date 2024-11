PALAZZI ROMANI

"Luongo" braccio di ferro, sui caramba vince Crosetto

Il ministro della Difesa riesce a imporre il suo candidato al vertice dei Carabinieri. Ma tra il gigante di Marene e la bambina di Colle Oppio si è ormai rotto l'idillio. E anche in Fratelli d'Italia sono in molti a considerarlo un corpo estraneo

Vince Guido Crosetto. Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera alla nomina di Salvatore Luongo come comandante generale dei Carabinieri. L’attuale vicecomandante generale prenderà il posto di Teo Luzi che scadrà il prossimo 15 novembre era infatti il candidato del ministro della Difesa Crosetto, a cui spetta l’onere della proposta sentito il Capo di stato maggiore della Difesa Luciano Portolano, d’accordo anche lui su Luongo. Un generale con un lungo curriculum di servitore dello Stato (è stato a capo del legislativo con i ministri della Difesa di Pd e M5s Roberta Pinotti, Elisabetta Trenta e Lorenzo Guerini).

Si risolve così il braccio di ferro che vedeva da una parte l’inquilino di Palazzo Baracchini e dall’altra il sottosegretario Alfredo Mantovano, e con lui una parte importante dell’esecutivo (l’altro sottosegretario Giovanbattista Fazzolari e ampi settori di Fratelli d’Italia), che puntava sul capo di Stato maggiore Mario Cinque. Il rischio, secondo le indiscrezioni di Palazzo Chigi, è che si ripetesse il copione già andato in scena con i servizi segreti e la Guardia di Finanza. Allora per le Fiamme Gialle scattarono dossier al vetriolo confezionati ad arte per segare i concorrenti (come avvenne al tempo al generale Fabrizio Carrarini dopo una polpetta avvelenata firmata dal Domani). Tensioni che si sono poi puntualmente riproposte sulla guida delle agenzie di intelligence e sugli assetti dei servizi segreti.

Ora con la nomina del vertice di Viale Romania il Gigante di Marene segna un punto a suo favore in una diatriba che lo vede sempre più ai margini di un partito, FdI, di cui pure è stato fondatore ma che per la propria origine democristiana e la lunga militanza berlusconiana molti della “fiamma magica” lo considerano un corpo estraneo. Tanto che la contrarietà su Luongo sarebbe dovuta non sulla sua «figura, stimabilissima», ma proprio il fatto che il generale è visto come «troppo vicino a Crosetto». La premier e i due sottosegretari non tollerano l’autonomia con cui da sempre si muove il ministro, pure mal sopportato dalla base di FdI che lo considera assai lontano dalla cultura ex missina. Tra il gigante e la bambina, come venne definita la “strana” coppia è da tempo calato il gelo, pur mantenendo in pubblico una parvenza di cordialità.