Ex giudice Terzi presidente della fondazione Il Maggiore

Il sindaco di Verbania, Giandomenico Albertella, ha scelto l'ex giudice Massimo Terzi come nuovo presidente della Fondazione centro eventi Il Maggiore. Terzi, presidente del tribunale di Torino tra il 2015 e il 2021 e in precedenza del tribunale di Verbania, subentra a Giusto La Masa, che ha lasciato l'incarico nei mesi scorsi. "Vogliamo dare nuova vita a una struttura che è più di un teatro, perché è un centro eventi multifunzionale - ha spiegato Albertella in conferenza stampa -. Ringrazio Terzi per la disponibilità: è il profilo migliore che la città potesse avere per questo ruolo. Il fatto che ha accettato l'incarico significa voler bene a Verbania". Terzi, in passato già presidente del Museo del Paesaggio di Verbania, ha annunciato l'intenzione di "creare una squadra che lavori bene per aprirsi a prospettive e ambizioni più ampie. L'amministrazione comunale è molto motivata".