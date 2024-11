Ordine commercialisti celebra Flavio Dezzani iscritto da 60 anni

L'Ordine dei Commercialisti di Torino festeggia oggi, con un evento al Museo dell'Automobile di Torino, il professor Flavio Dezzani per i suoi 60 anni di iscrizione all'Albo. Consigliere e consulente di ministri, grandi aziende, maestro per migliaia di studenti universitari, scrittore di numerosi libri, ha insegnato agli imprenditori italiani a redigere i bilanci secondo moderni criteri di trasparenza e leggibilità. Nato ad Asti l'8 gennaio del 1941, si è diplomato in Ragioneria all'Istituto Giobert di Asti, poi ha frequentato la facoltà di Economia e Commercio di Torino, laureandosi con una tesi sulle agenzie di pubblicità. Nell'ateneo torinese è stato prima assistente del professor Giovanni Ferrero, poi ha ricoperto la cattedra di Ragioneria per quasi 40 anni, dal 1975 al 2012, quando è diventato Professore Emerito. Come colleghi ha avuto, tra gli altri, Franco Reviglio, Mario Monti, Onorato Castellino, Elsa Fornero, Gian Maria Gros Pietro. Il ministro Reviglio, il padre dello scontrino fiscale, lo ha chiamato al ministero delle Finanze come suo consigliere e lo ha nominato membro del Comitato Tecnico; in questa veste ha partecipato alla stesura dei Testi Unici delle imposte dirette. Una collaborazione ancora più stretta l'avuta successivamente con Giovanni Goria, negli anni Ministro del Tesoro, del Bilancio, dell'Agricoltura, delle Finanze e presidente del Consiglio dei ministri. Nei primi anni '90 come consulente del ministro Goria ha seguito il crack Federconsorzi guidandolo al concordato preventivo. E' stato anche commissario alla procedura straordinaria del Gruppo Fornara di Torino, formato da 19 società e 2.600 dipendenti. Ha ricoperto, per molti anni e in più riprese, la carica di consigliere nazionale dell'Ordine dei Commercialisti.