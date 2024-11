MULTIUTILITY

Iren accelera su Egea, utili su (+9%)

Il cda vara l'aumento di capitale e anticipa di un anno il consolidamento dell'azienda di Alba. Obiettivo ebitda a 1,25 miliardi nel 2024. L'indebitamento sfonda quota 4 miliardi ma resta sotto controllo

Il consiglio di amministrazione parla di una “solida crescita di tutti gli indicatori economico-finanziari rispetto allo scorso anno” e i numeri certificano un incremento dei margini di Iren che ancora non vola ma consolida la sua performance. Nei primi nove mesi dell’anno il margine operativo lordo (ebitda) è pari a 924 milioni (+8%) mentre l’utile netto del gruppo sale a 193 milioni con un incremento del 9% rispetto allo stesso periodo del 2023. “Tali risultati positivi sono stati sostenuti principalmente dall’adeguamento dei parametri regolatori, dalla piena contribuzione del portafoglio clienti grazie all’efficacia della strategia commerciale, e dall’incremento del 31% dei volumi di energia rinnovabile” si legge in una nota dell’azienda. Diminuiscono i ricavi che si attestano a 4.156,6 milioni (-10,2% rispetto ai 4.626,2 milioni dei primi nove mesi del 2023, soprattutto a causa della riduzione del prezzo delle materie prime). Sale ancora l’indebitamento finanziario a 4,1 miliardi (+4%) pur rimanendo sotto controllo. Gli investimenti tecnici a 560 milioni sono in linea con l’anno scorso.

“A conferma dell’impegno a perseguire una crescita equilibrata e sostenibile, il consiglio di amministrazione ha deliberando la sottoscrizione dell’aumento del capitale sociale di Egea, dando il via al processo che porterà al controllo societario e al consolidamento da gennaio 2025, con un anno di anticipo rispetto a quanto previsto dal piano industriale” afferma il presidente Luca Dal Fabbro. Un’operazione che l’azienda definisce “un successo” e che già il prossimo anno dovrebbe portare a un incremento dell’ebitda di 55-60 milioni.