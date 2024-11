ECONOMIA DOMESTICA

I metalmeccanici hanno rotto, sindacati sul piede di guerra

Strappo al tavolo delle trattative per il rinnovo del contratto. Le sigle di categoria chiedono un aumento dei salari in tre anni di 280 euro mensili sui minimi per il livello medio. Avvio della mobilitazione e sciopero di 8 ore nelle prossime settimane

Si rompe la trattativa tra Federmeccanica-Assistal e Fim,Fiom e Uilm per il rinnovo del contratto collettivo nazionale dei metalmeccanici per il triennio 2024/2027. A causa delle distanze riscontrate tra le parti sulle proposte relative agli aumenti salariali il tavolo di confronto è stato interrotto. I sindacati hanno annunciato l’avvio della mobilitazione, con assemblee in tutti i luoghi di lavoro, fino allo sciopero di 8 ore su base territoriale, da programmare nelle prossime settimane, oltre al blocco delle flessibilità e degli straordinari.

I sindacati di categoria, in particolare, chiedono un aumento dei salari in tre anni di 280 euro mensili sui minimi per il livello medio. Le associazioni datoriali – che nella loro proposta estendono a quattro anni la vigenza del contratto – propongono invece di confermare l'aumento definito in base all’inflazione (Ipca-Nei). Sulla base delle previsioni disponibili da parte dell’Istat, l’adeguamento dei minimi tabellari all’indice Ipca-Nei sarebbe pari a 173,37 euro lordi per il livello C3 nel periodo 2025-2028, cifra da adeguare sulla base del dato effettivo.

Dopo la rottura della trattativa per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di categoria, il segretario generale della Fiom Cgil, Michele De Palma, ha scritto su Facebook: “Si rompe il tavolo di trattativa con Federmeccanica e Assistal per una loro chiara indisponibilità a discutere le nostre richieste. A partire da oggi, dopo otto incontri, si rompe il confronto sindacale dichiarando il blocco degli straordinari e delle flessibilità in tutte le aziende metalmeccaniche. Inoltre, abbiamo proclamato 8 ore di sciopero da effettuare nelle prossime settimane”.

Intanto, i sindacati metalmeccanici, Fim, Fiom, Uilm, Fismic, Uglm e Associazione Quadri, chiedono a Stellantis un incontro urgente sul futuro dei 250 lavoratori – la maggior parte con ridotte capacità lavorative e un’età media alta – del reparto di via Biscaretti destinato, durante la pandemia, alla produzione di dispositivi anti-Covid. A fine anno scadono infatti i contratti di solidarietà, ai quali l’azienda ha fatto ricorso dopo la cassa integrazione. I sindacati chiedono l’estensione dei contratti di solidarietà, laddove è possibile, fino all’arrivo in linea della 500 ibrida, prevista a partire da fine 2025, ma vogliono anche chiarezza sul nuovo ricorso agli ammortizzatori sociali per i lavoratori della 500 elettrica e della Maserati di Mirafiori.