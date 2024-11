REGIONE PIEMONTE

Il Pd bussa, FdI non apre: "Negate le informazioni sulla sanità"

In Piemonte il numero due del Consiglio regionale Ravetti denuncia la mancata risposta da parte dell'assessore: "Ignorata la mia richiesta di accesso agli atti". L'esponente dem si rivolge al presidente di Palazzo Lascaris (compagno di partito di Riboldi)

“Per l’opposizione domandare non solo è lecito ma è doveroso, per la giunta regionale rispondere non solo sarebbe cortese bensì un atto dovuto”. Ricorre a un approccio istituzionale il vicepresidente del consiglio regionale del Piemonte, Domenico Ravetti del Pd, ma il terreno su cui muove l’attacco all’assessore alla Sanità, Federico Riboldi, figura di spicco di Fratelli d’Italia nella giunta di Alberto Cirio, è decisamente politico. L’evangelico chiedete e vi sarà dato, bussate e vi sarà aperto non pare trovare declinazione in questo caso, visto che ben tre richieste di accesso agli atti presentate da Ravetti, come egli stesso denuncia, non hanno trovato risposta da parte dell’assessore.

E così, spiega ancora il piddino che in passato ha presieduto proprio la commissione sanità, “trascorsi più di trenta giorni, ci vediamo costretti ad inoltrare un sollecito al presidente del Consiglio regionale Davide Nicco per ottenere semplicemente ciò che ci spetta, ovvero informazioni sull’attività degli assessorati regionali”.

Per inciso Nicco è compagno di partito di Riboldi al quale Ravetti aveva inoltrato la prima richiesta lo scorso 25 settembre, per avere i dati della mobilità passiva degli ultimi cinque anni relativamente alle Asr della Provincia di Alessandria. “La seconda – ricorda il vicepresidente dell’assemblea di Palazzo Lascaris – in data 27 settembre, riguardante l’importo complessivo del fondo di riequilibrio erogato dalla Regione all’Asl di Alessandria relativamente agli ultimi 5 anni, un dato fondamentale per poter capire l’andamento dei conti. Infine, la terza attinente gli stanziamenti regionali relativi alle attività connesse alla presenza di Pfas nell’area industriale di Spinetta Marengo”.

Ravetti, alessandrino come Riboldi, premette di non avere “alcun pregiudizio nei confronti dell’assessore”, ma “semplicemente capire meglio. Sono domande semplici e dovrebbe essere semplice anche fornire le risposte, dal momento che si tratta solo di trasmettere dati in possesso degli uffici dell’assessorato”.