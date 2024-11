GRANDI EVENTI

Atp Finals, Torino sfida Binaghi

Il Piemonte e il suo capoluogo le stanno tentando tutte per tenere altri cinque anni i magnifici otto della racchetta, ma il capo della Federtennis spinge per migrare a Milano. Enti locali pronti anche a mettere mano al portafoglio. Cirio: "Non voglio premi di consolazione"

Che il presidente della Federtennis Angelo Binaghi tiri le Atp Finals verso Milano è ormai piuttosto evidente, che Torino e il Piemonte stiano mettendo in campo tutta la loro forza – economica e politica – per tenerselo lo è altrettanto. Sul come andrà a finire lo spazio per le congetture è ben più ampio di quello che gli specialisti della rete concedono a chi tenta il passante. Le soluzioni più tranchant sembrano quelle meno probabili: quasi impossibile che terminato il contratto di cinque anni, dal 2021 al 2025, la kermesse lasci definitivamente il capoluogo piemontese, così come improbabile sembra la possibilità auspicata ancora oggi da Alberto Cirio di avere le Finals in casa per un altro lustro, fino al 2030. A fronte della suggestione di avere un torneo del tour Atp 500, il governatore ha infatti dichiarato che sarà pronto ad accoglierlo favorevolmente a patto che sia “complementare alle Finals e purché non diventi un’ipotesi da premio di consolazione”. Per ora sembra niente più di una suggestione, appunto, che dovrebbe prendere forma a partire dal 2027 quando, secondo molti, dopo uno o due anni supplementari concessi a Torino, il capo del tennis italiano riuscirà finalmente a spostare la manifestazione all’ombra della Madunina. “Noi non vogliamo essere consolati, si consola chi è triste ed è triste chi ha perso, noi vorremmo invece continuare a vincere e crediamo ci siano tutte le condizioni per continuare a farlo” ha proseguito Cirio. Chissà che non sia un messaggio in codice anche per chi (il sindaco Stefano Lo Russo?) sta vagliando opzioni alternative come un torneo Atp 500, cioè di terza fascia nel circuito internazionale, dopo i quattro Grandi slam (Wimbledon, Roland Garros, Flushing Meadows e Australian Open) e i nove Masters 1000, tra i quali spiccano gli Internazionali d’Italia a Roma.

Quale sarebbe il ritorno in termini di visibilità per Torino? Come lo percepirebbe una città che per sei o sette anni si è abituata ad avere i magnifici otto del tennis mondiale? E gli sponsor sarebbero disposti ancora a investire? Domande alle quali al momento non c’è risposta. L’unica cosa certa è che dai tempi d’oro delle Pleiadi di Moncalieri (erano gli anni Novanta con i Piatti boys), il grande tennis (e pure quello medio-piccolo) mai hanno fatto tappa a Torino prima del 2021 e delle Finals. Un conto è avere un contratto con un evento e un format collaudato, altro è partire da zero in una città che capitale lo è solo in certa stucchevole retorica che ancora si trascina ogni volta che la città diventa tappa di qualcosa. Nei giorni scorsi Lo Russo ha anche messo da parte per un attimo le beghe del passato per ringraziare pubblicamente colei che l'ha preceduto a Palazzo di città e che ha avuto il merito di portare le Finals a Torino. La stessa Chiara Appendino che oggi è vicepresidente della Fit e a cui qualcuno imputa di non avere fatto abbastanza (o nulla) per aiutare la sua città in questa sfida.

Al di là di eventuali premi di consolazione, però, Torino ha buone chance di ospitare le Atp Finals anche per il 2026 e forse il 2027. Il tempo che l’arena di Santa Giulia a Milano sia completata, le Olimpiadi (per cui sta nascendo) si siano svolte e i lavori di adeguamento vengano eseguiti. La struttura meneghina potrebbe contare su complessivi 16mila posti, cioè 4mila in più della capienza massima dell’Inalpi Arena di Torino. Si dice pure che Binaghi voglia potersi fregiare della più grande manifestazione indoor che si sia mai svolta in Italia, sfruttando l’eco per le beghe che da anni si trascinano all’interno del Coni con il numero uno Giovanni Malagò. Torino troppo piccola? Per ovviare il territorio è pronto a mettere anche mano al portafogli e infatti quando Binaghi, prima di questa edizione, ha scritto che per i prossimi cinque anni l’evento avrebbe subito un incremento dei costi del 35 percento, Regione Piemonte e Comune di Torino hanno dato la propria disponibilità a contribuire, coinvolgendo anche gli sponsor privati come Valmora, Lavazza e Iren che, essendo per dna legati a questo territorio, proveranno a fare di tutto per non farsi sfuggire l’evento.

Domenica, dopo la finale, il mistero sarà svelato. O almeno una parte di esso. Che le Finals “resteranno in Italia”, come auspica da tempo Binaghi senza citare Torino, è cosa ormai assodata visti anche i buoni uffici del presidente di Atp Andrea Gaudenzi. In quale città e per quanto tempo non si sa ancora.