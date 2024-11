Serra (Amma): "accelerare su città aerospazio"

"Da oltre 20 anni si parla di città dell'aerospazio, il settore nel frattempo è cresciuto in tutto il mondo, e quel ruolo di capitale nazionale che ci spetta va oggi difeso con le unghie e con i denti, dando l'avvio a lavori, cantieri e progetti di attrattività per investimenti e talenti. Andiamo a cercarli nel mondo, interpretando al meglio di cosa hanno bisogno". Lo ha detto il presidente uscente dell'Amma, Stefano Serra, nel corso dell'assemblea che ha eletto Gorgia Garola alla guida dell'associazione. "È un approccio che vale anche per il settore dei macchinari e la robotica, che sono centrali nella nostra geografia industriale e dove possiamo vantare aziende leader mondiali" ha sottolineato Serra.