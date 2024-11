Atp Finals: domani Sinner in concomitanza con Azzurri calcio

Nel terzo turno delle Atp Finals di Torino Jannik Sinner affronterà il russo Daniil Medvedev domani sera, con inizio alle 20,30. L'orario è stato comunicato dopo la partita con Taylor Fritz. Alle 20,45 l'Italia di calcio sfiderà il Belgio a Bruxelles per la Nations League. I due importanti appuntamenti sportivi saranno quindi concomitanti, un evento unico. "E' molto bello - ha commentato Sinner - avere sia il calcio che il tennis in Italia, io non ho chiesto niente su quando giocare giovedì prossimo. Speriamo che la nazionale vinca perché è molto importante e che sia una bella giornata per il tennis e anche per il calcio".