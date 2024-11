L’Anci porta Consiglio

Dicono che… pure nel Consiglio regionale del Piemonte si siano accorti che, di tanto in tanto, tocchi lavorare. E così, dopo un periodo sabbatico di tre settimane, il presidente Davide Nicco ha deciso di imprimere una forte accelerazione ai lavori d’aula, convocati martedì e mercoledì della prossima settimana proprio in concomitanza con l’assemblea nazionale dell’Anci. Ma come, “mentre tutta Italia è a Torino noi ci chiudiamo nel Palazzo” si è lamentato di più di un consigliere. "Non potevamo fare altrimenti", ha replicato Nicco, pressato dalla variazione di bilancio dell'assessore Andrea Tronzano. Eppure, complice anche la visita del presidente della Repubblica Sergio Mattarella in Piemonte in concomitanza con l'Anci, che impegnerà lo stesso Nicco, alla fine si è scelto di sconvocare la seduta e rimandare il tutto alla settimana dopo. Anche perché tra i consiglieri piemontesi ci sono tanti consiglieri comunali, che non volevano perdersi l'assemblea dei sindaci per nulla al mondo.