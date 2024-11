Eternit bis, via al processo d'appello per morti a Casale

Sì è aperto oggi in una delle maxi aule del Palazzo di giustizia di Torino il processo d'appello Eternit bis per le morti provocati dall'esposizione ad amianto a Casale Monferrato (Alessandria). In primo grado, nel 2023, la Corte di assise di Novara aveva inflitto 12 anni di carcere per omicidio colposo all'imprenditore svizzero Stephan Schmidheiny. I pg Sara Panelli e Gianfranco Colace hanno chiesto la rinnovazione del dibattimento per dimostrare la responsabilità dell'imputato anche su alcuni dei casi per i quali era stato scagionato. I decessi presi in esame nel corso del procedimento sono stati 392. La condanna, a Novara, è stata pronunciata per 147, mentre la prescrizione è stata dichiarata per 199.