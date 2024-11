Editoria: nasce MiTo, nuova guida tra Milano e Torino

Con il primo numero dedicato alle Atp Nitto Finals di Torino (fino al 17 novembre), Pradivio, la casa editrice che già pubblica Mi Tomorrow e MilanoVibra, lancia una nuova iniziativa editoriale, MiTo, con l'obiettivo di offrire una guida che racconta non solo l'evento sportivo, ma soprattutto le offerte culturali, enogastronomiche e di intrattenimento delle due città. La guida è disponibile in diverse location dei due capoluoghi, tra cui hotel, musei, negozi, cocktail bar e ristoranti, per garantire la massima accessibilità al pubblico, e ovviamente all'esterno del Fan Village di Torino, il villaggio ufficiale del torneo. "Siamo entusiasti di lanciare MiTo proprio in occasione di un evento sportivo di rilievo internazionale come le Atp Nitto Finals - ha detto il direttore responsabile dei prodotti editoriali di Pradivio, Christian Pradelli -. L'obiettivo è offrire una guida che non solo accompagni i visitatori nell'esperienza del torneo, ma che li aiuti a esplorare il fascino e la vitalità di due città simbolo del nostro paese. MiTo è pensato per chi ama la cultura, il buon cibo e il vivere urbano a 360 gradi. E' un vero e proprio invito a vivere Milano e Torino sotto una nuova luce, tra sport, cultura e sapori autentici". Tra i servizi del primo numero, un' intervista ad Andrea Vavassori, uno dei protagonisti della stagione magica del tennis italiano nel 2024 in coppia con Simone Bolelli, che ha raggiunto la finale del doppio agli Australian Open e al Roland Garros e che con Sara Errani ha vinto il doppio misto agli Us Open. MiTo nasce come appendice speciale della testata Mi-Tomorrow, ma ha sottolineato l'ad Pradivio, Piermaurizio Di Rienzo, la sinergia con i partner torinesi di Nordinary Communication proseguirà senz'altro nel 2025 con altri 4 numeri già in cantiere.