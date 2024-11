Legge Bilancio: Appendino (M5s), emendamento per sostegno a reddito lavoratori in cig

"Ho depositato un emendamento alla legge di Bilancio per dare ai lavoratori già in cassa integrazione un sostegno al reddito e aiutarli a fronteggiare con dignità le spese di ogni giorno, perché abbiano una certezza in più in un momento già pieno di preoccupazioni. Non sapere se il prossimo mese sarai ancora in grado di mantenere la tua famiglia, pagare l'affitto o il mutuo della casa, sostenerti con il tuo lavoro senza dover chiedere aiuto: è la realtà drammatica che chi e' in cassa integrazione vive sulla propria pelle, senza avere colpe né responsabilità, e mi parla con apprensione ogni volta che ci confrontiamo ai cancelli delle aziende in crisi o alle manifestazioni", scrive su Facebook la deputata e vicepresidente del M5s, Chiara Appendino. "Di fronte a questa situazione, in un Paese in cui la produzione industriale è in calo da 20 mesi consecutivi e non si vedono spiragli di miglioramento, non è possibile fare spallucce come fa il Governo, che descrive una realtà che non esiste. Perché uno Stato serio si rivolge proprio a chi ha bisogno di risposte, a chi e' escluso. Mi batterò in Parlamento con tutte le mie forze affinché questo emendamento venga approvato. Chiedo al governo di non voltarsi dall'altra parte: non questa volta. Per me, la politica è innanzitutto scegliere da che parte stare e io non ho dubbi: sto dalla parte delle lavoratrici e dei lavoratori che non possono continuare a pagare decisioni di aziende che spesso li trattano come oggetti. Vediamo ancora una volta da che parte sta Giorgia Meloni".