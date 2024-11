ALTA TENSIONE

Blitz pro Pal negli uffici di Leonardo. Crosetto: "Pericolosi eversivi"

Azione a Torino. Secondo i manifestanti, l'azienda avrebbe un ruolo attivo nel conflitto a Gaza sostenendo l'esercito israeliano. Era in corso un'importante riunione. Dura la reazione del ministro della Difesa: "Non vanno vezzeggiati, sono delinquenti"

“Free Lebanon”, “Free Palestine”, “Intifada ovunque”: sono alcune delle scritte presenti sugli striscioni dei gruppi di attivisti pro Palestina autori di un blitz nella sede torinese della Leonardo, in corso Francia, alla periferia della città. “Siamo entrati a bloccare la Leonardo Spa per denunciarne la complicità con il genocidio in corso a Gaza perpetrato dallo stato illegittimo di Israele ai danni del popolo palestinese”, spiegano, in una nota, gli attivisti che hanno diffuso un video della loro iniziativa. “Nonostante il gruppo industriale dichiari di lavorare prevalentemente nel campo della difesa – scrivono ancora gli attivisti – Leonardo da oltre un anno continua a sostenere l’esercito israeliano attraverso spedizioni che includono assistenza tecnica da remoto, riparazioni materiali e fornitura di ricambi per i velivoli di addestramento della Israeli Air Force. Oltre a questo l’azienda ha fornito i sistemi per i bulldozer blindati (Caterpillar Do), che da anni vengono sistematicamente usati per distruggere le abitazioni palestinesi”.

In questo momento dei sedicenti manifestanti pro Palestina, dopo essere entrati nell’Aeroporto di Caselle (Torino) e da lì nello stabilimento di Leonardo Aeronautica, stanno distruggendo ed imbrattando gli uffici”, ha scritto su X il ministro della Difesa, Guido Crosetto. “Nello stabilimento era in corso un’importante riunione anche con personale della Difesa”, ha aggiunto per poi commentare: “Queste persone vanno trattate per ciò che sono, pericolosi eversivi, e non vezzeggiati come è accaduto a Bologna. I delinquenti non hanno colore politico, sono delinquenti e basta”.