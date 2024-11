FINANZA & POTERI

C'è Intesa tra le fondazioni (nel segno di Messina)

Si rinnova il "patto" tra Compagnia di San Paolo e le altre cinque sorelle per una lista unitaria nell'assemblea degli azionisti. Si prosegue nel solco di una governance che continua a macinare utili e dividendi. E assegna al ceo lo scettro del comando

Le fondazioni socie di Intesa Sanpaolo (Compagnia di San Paolo, Cariplo, Cr Firenze, Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, Cassa di Risparmio in Bologna e Cassa di Risparmio di Cuneo) hanno sottoscritto un patto parasociale per la preventiva consultazione, la presentazione e il voto, nell’assemblea degli azionisti della banca prevista entro il mese di aprile 2025. Stabilità e continuità con l'attuale governance i principali obiettivi di un'operazione mirata a blindare il ceo Carlo Messina e il presidente Gian Maria Gros Pietro.

Quelli da gennaio a settembre sono stati i primi nove mesi dell’anno “migliori di sempre”, con risultati in crescita. E per il 2025 ha alzato i target di utile a quota 9 miliardi, un obiettivo superiore agli “oltre 8,5 miliardi” previsto in precedenza.

Il patto è finalizzato ad una lista congiunta per la nomina del consiglio di amministrazione e del comitato per il controllo sulla gestione di Ca’ de Sass per gli esercizi 2025-2027, per la determinazione del numero dei consiglieri entro il limite massimo statutario e per la proposta concernente i relativi compensi, nonché per la proposta e nomina quale presidente e vice presidente rispettivamente del primo e del secondo nominativo indicati nella lista congiunta. Il tutto in subordine al rilascio dell'autorizzazione della Banca Centrale Europea.

L’accordo tra le fondazioni riguarda 3.182.405.103 azioni ordinarie, pari al 17,87% del primo istituto bancario d’Italia. Nel dettaglio, Compagnia di San Paolo detiene il 6,48%; Fondazione Cariplo il 5,4%; Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze l'1,84%; Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo l'1,83%; Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna l'1,20%; Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo l’1,12%. Nell’ambito del patto nessuna delle fondazioni avrà diritto di veto. L’accordo avrà la durata dalla data di sottoscrizione fino alla fine dei lavori della prossima assemblea di Intesa Sanpaolo, chiamata a nominare il nuovo consiglio di amministrazione. Le fondazioni intendono intervenire all'assemblea e votare a favore della stessa lista presentata in comune, nonché votare quali presidente e vice presidente, rispettivamente il primo ed il secondo dei nominativi indicati nella lista. L'accordo riguarda anche la determinazione del numero dei consiglieri entro il limite massimo statutario, e la proposta concernente i relativi compensi.