Torino Capitale europea dell'Innovazione 2024

Torino è la nuova iCapital, la Capitale Europea dell'Innovazione. L'annuncio del riconoscimento, che premia le città europee considerate all'avanguardia nella fornitura di soluzioni innovative a vantaggio dei cittadini, è stato dato al Web Summit a Lisbona e per il sindaco Stefano Lo Russo si tratta di "un riconoscimento all'impegno e al lavoro per delineare una visione del futuro che abbia cittadini e comunità sempre al centro dei processi innovativi". "L'innovazione - ha aggiunto - è un potente strumento per creare ambienti più giusti, più sostenibili e vivibili. Grazie alle nuove tecnologie e alla pianificazione urbana è possibile migliorare sia la qualità di vita dei cittadini sia i livelli di servizio pubblico rivolgendo la nostra attenzione a sostenibilità, efficienza energetica, comunicazioni e gestione delle emergenze". Fra i fattori ritenuti determinanti dalla giuria, il ruolo di iniziative come la piattaforma Torino City Lab, con la Casa delle Tecnologie Emergenti Cte Next, e la collegata piattaforma Torino Social Impact. Con questo premio a Torino andrà anche 1 milione di euro. Alla cerimonia anche l'assessora comunale all'Innovazione, Chiara Foglietta, che ha evidenziato la "capacità della nostra città di mostrare un approccio globale alla sperimentazione e all'innovazione, sfruttando la sua ricca storia e il suo ecosistema per affrontare le sfide urbane presenti e future. La città ha sviluppato una gamma di soluzioni innovative, dalle tecnologie per città intelligenti alle iniziative di innovazione sociale, e ha posto particolare attenzione alla collaborazione, all'inclusività e alle questioni ambientali".