Torino, da inizio anno quasi 730mila violazioni codice strada

Nei primi nove mesi del 2024 la polizia municipale ha sanzionato 729.452 violazioni al codice della strada, di cui 398.530 legate alla sosta, 91.734 accertate con i semafori T-Red, 123mila per ingressi in Ztl e 45.539 per eccesso di velocità. Gli incidenti sono stati 2.971 e si sono registrati oltre 3mila feriti, di cui 359 pedoni, otto dei quali deceduti su un totale di dodici morti. Sono alcuni dei dati diffusi oggi in occasione della cerimonia per i 232 anni della polizia locale di Torino e per la conclusione del 95/o corso di formazione per agenti neoassunti delle polizie locali di tutta la regione. Fra gli interventi eseguiti dai civich anche 490 per allarme sociale, cinquanta per atti di bullismo, dieci per violenza di genere e 180 per inadempienza scolastica riferita a 33 minori. Sono stati inoltre 251 i controlli edili su stabili, 83 gli alloggi occupati abusivamente che sono stati recuperati. Durante la cerimonia l'assessore comunale alla Sicurezza, Marco Porcedda ha salutato i nuovi agenti che prenderanno servizio "che ci permetteranno di rafforzare la presenza sul territorio che riteniamo una priorità per continuare il lavoro di presidio, prossimità e prevenzione dei reati già in campo. La polizia municipale della nostra città - ha aggiunto - ogni giorno svolge un ruolo essenziale nella vita della comunità torinese". Hanno ricevuto la placca di servizio 51 neoagenti di Torino, che salgono a 67 con quelli che avevano già completato la formazione, e 53 di altri trentadue comuni piemontesi. Fra gli encomi consegnati durante la cerimonia, anche quello agli agenti impegnati nella lotta alla malamovida e a quelli intervenuti in un caso di bullismo a scuola.