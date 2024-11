UNO VALE UNO?

"Susy viene tutti i giorni in ufficio". Elegia a 5 stelle della Matrisciano

L'ex senatrice del M5s ha lasciato il Piemonte (e l'impiego) per fare la consulente nella giunta Todde in Sardegna. Resta un mistero lo stipendio, ma l'assessora ne tesse le lodi in un interminabile video sui social. "È pure diventata cittadina sarda", ohibò

Manco fosse il mitico e compianto Gigi Riva. Se rombo di tuono resta nell’epica sarda figura inavvicinabile (e ci mancherebbe altro), il rullo di tamburi riservato con sprezzo del ridicolo dai Cinquestelle assai meno di lotta e ben più di governo (regionale) allo sbarco nell’isola dell’ex senatrice Mariassunta Matrisciano, detta Susy, ha l’effetto di un autogol di Comunardo Niccolai, senza la classe del campione, però.

Non è dato sapere se al suo arrivo dal Piemonte alla corte di Alessandra Todde, quale consulente, l’ex parlamentare abbia trovato pure i mamuthones con i campanacci. Di certo ad attenderla a braccia (e casse regionali) aperte c’era Alma Desirè Manca, assessora al Lavoro, la quale interpretando alla lettera il mandato ha subito assunto la compagna di partito.

Del trasloco della Susy dalla provincia di Alessandria, dove era impiegata in una grande azienda, alla Sardegna lo Spiffero ne ha dato conto l’altro giorno, dopo aver cercato invano di avere informazioni dalla trasparente giunta Todde su ciò che farà l’ex senatrice e quanto sarà, giustamente e legittimamente, retribuita.

Le risposte non sono mai arrivate. È giunto, in compenso, tramite social un video in cui l’assessora, con a fianco la consulente, ne tesse le lodi manco fosse alla consegna del Nobel, dilungandosi tanto da far sembrare uno spot la fantozziana corazzata Potemkin, peraltro inducendo molti a non dissimile giudizio finale.

Spiega l’assessora, tra un complimento e un moto di soddisfazione e l’altro, di aver ricevuto il curriculum dall’ex presidente della commissione Lavoro di Palazzo Madama e di averla scelta proprio per quello, mica perché grillina (o contiana) come lei e come la governatora. Chi ha la forza di arrivare in fondo al video scoprirà che l’ex senatrice nata a Pomigliano d’Arco (la stessa dell'ormai vituperato Giggino Di Maio) e vissuta in terra mandrogna adesso non solo è consulente della Regione Sardegna, ma è pure “diventata cittadina sarda”, come sottolinea con orgoglio la sua datrice di lavoro. E, pensate un po’, “viene tutti i giorni in ufficio”. Quasi scappa la lacrima sprofondando nelle nebbie e nel carbone di Cronin. Ma le stelle, cinque, non stanno a guardare.