Pininfarina, +19,8% ricavi 9 mesi, perdita scende a 1 milione

Il gruppo Pininfarina nei primi nove mesi dell'anno ha realizzato ricavi per 69,7 milioni di euro (+19,8% rispetto al corrispondente periodo del 2023) che si traduce in un margine operativo lordo di 4,7 milioni di euro (+202%) e in un risultato operativo lievemente inferiore al pareggio rispetto al dato negativo per 1,4 milioni di euro del periodo a confronto. La perdita del periodo è di 1 milione a fronte di quella di 2,9 milioni dello stesso periodo 2023. La capogruppo Pininfarina ha realizzato un incremento dei ricavi delle vendite e delle prestazioni di circa il 21,9% rispetto al 30 settembre 2023 se pur con un risultato operativo negativo per 0,4 milioni di euro a causa di svalutazioni non monetarie. Significativi anche i risultati di Pininfarina of America, con ricavi totali per 6,3 milioni di euro (6 milioni al 30 settembre 2023) e un risultato operativo positivo per 1 milione di euro, e di Pininfarina Shanghai con ricavi in crescita del 104%, e un risultato operativo positivo per 0,3 milioni di euro (negativo per 1,1 milioni nei primi nove mesi del 2023). Il patrimonio netto salda 34,9 milioni di euro contro i 32,9 milioni di euro del 2023, con una posizione finanziaria netta molto migliorata che passa da -1,4 a 8,2 milioni di euro. In merito al contesto geopolitico caratterizzato dal conflitto russo-ucraino e dalle tensioni nell'area medio orientale nei primi nove mesi dell'esercizio Pininfarina segnala la rilevazione, da parte della capogruppo, di un accantonamento di 0,9 milioni di euro nell'apposito fondo svalutazione a fronte della mutata valutazione di recuperabilità di un credito verso un cliente iraniano. Le previsioni per il 2024 indicano un valore dei ricavi totali in aumento rispetto a quanto consuntivato nel 2023.