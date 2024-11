Turismo, città chiedono di sedere al tavolo con Stato e Regioni

"Firenze, Roma, Venezia, Milano e Napoli assieme rappresentano il 25% del mercato turistico italiano, per questo ribadiamo al Parlamento e al governo, come già fatto con i precedenti, la richiesta di disporre finalmente di strumenti adeguati per gestire i flussi che arrivano nei nostri territori, e la possibilità di sedere al tavolo, oggi riservato a Stato e Regioni, dove si decidono le politiche turistiche del nostro Paese". È quanto dichiarano gli assessori al turismo dei Comuni di Firenze Jacopo Vicini, di Roma Alessandro Onorato, di Venezia Simone Venturini, di Milano Martina Riva e il presidente della Commissione Cultura e Turismo del Comune di Napoli Luigi Carbone, in occasione del forum dal titolo 'Il ruolo delle città nella governance del turismo sostenibile', che si è svolto a Firenze. Il forum è stato promosso da Comune di Firenze e Fondazione Destination Florence.