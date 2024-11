Gay, Torino Capitale dell'innovazione è grande riconoscimento

"Quello assegnato dalla Commissione Europea è un grande riconoscimento alla cifra della nostra Torino. Intorno a progetti innovativi, infatti, stiamo unendo le nostre eccellenze per inventare nuovi prodotti e aprirci a nuovi mercati". Così il presidente dell'Unione Industriali Marco Gay commenta l'attribuzione a Torino del titolo di Capitale Europea dell'Innovazione 2024. "Dobbiamo continuare a investire e crescere nei settori a più alto valore aggiunto e contenuto di creatività e tecnologia e puntare sui poli di ricerca e di industria irrinunciabili come le nostre città della salute e dell'aerospazio - spiega Gay - per continuare a proiettare Torino nel futuro. Questo risultato importantissimo è frutto del lavoro di squadra tra istituzioni e imprese, che da anni credono nell'innovazione come motore di sviluppo non solo economico, ma anche sociale. Insieme stiamo facendo sistema, costruendo un ambiente dinamico e inclusivo, capace di attrarre talenti, investimenti e idee per fare di Torino un hub internazionale dell'intelligenza industriale."